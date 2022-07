Sept voyages à gagner à l’occasion de la coupe du monde FIFA Qatar 2022 avec Ooredoo

Passionné du football ? Vous voulez rencontrer des joueurs mondiaux et des célébrités ? Vous voulez assister aux matchs de l’équipe nationale lors de la coupe du monde FIFA Qatar 2022 ?

Ooredoo étant sponsor de cette grande manifestation sportive « La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 », offre à ses abonnés la possibilité de vivre des expériences exclusives.

Faites vite et participez au grand jeu organisé par Ooredoo Tunisie pour être l’un des heureux gagnants et assister à cet événement historique.

Le principe du jeu est simple, vous n’avez qu’à recharger 3DT et plus ou acheter un service auprès des points de vente et boutiques Ooredoo durant toute la période du jeu allant du 25/07 au 11/09.

Plus vous rechargez, plus vous augmentez vos chances de gagner !

Vous pouvez également remplir gratuitement le bulletin de participation disponible dans toutes les boutiques Ooredoo.

L’annonce des résultats sera faite chaque lundi, 7 heureux gagnants seront tirés au sort et remporteront un pack pour assister aux matchs de l’équipe nationale.

La liste des gagnants sera diffusée sur nos réseaux sociaux page Facebook et Instagram.

Restez branché, beaucoup plus de surprises vous attendent avec Ooredoo !

Communiqué