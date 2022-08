Incendie à Jebel Sidi Nouri à Zaghouan : Les opérations d’extinction se poursuivent (Photos)

Les opérations d’extinction se poursuivent à Jebel Sidi Nouri à Zaghouan, où un important incendie s’est déclaré dans l’après-midi du samedi 30 juillet 2020, annonce la Direction de la protection civile, en précisant que l’armée a été appelée en renfort pour aider les pompiers et les agents de la Direction générale des forêts à venir à bout des flammes.

Dans un communiqué publié ce lundi 1er août 2022, la Protection civile précise que la difficulté d’accès au terrain, notamment au sommet de la montagne, a nécessité l’intervention de l’Armée de l’Air avec deux hélicoptères et et un avion C130, qui à ce jour, a effectué 18 vols, sachant que 9 véhicules de la PC et 7 des gardes forestiers sont sur place depuis samedi.

La commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles est en réunion permanente, ajoute encore la DGPC en affirmant que tous les moyens sont pris pour éviter la propagation des flammes aux habitations.

Y. N.