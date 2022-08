Tunisie – Maroc : Le vice président de l’Utica reçu  par le président de la CGEM

le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, s’est entretenu, récemment, au Maroc, avec Hichem Elloumi, vice président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), en présence d’Ali Zerouali, vice-président de la CGEM, à propos des échanges commerciaux entre la Tunisie et le Maroc, ainsi que sur les investissements dans les 2 pays.

La réunion a eu comme objectif de développer davantage ces échanges et investissements bilatéraux.

Dans ce cadre, Hichem Elloumi a notamment mis l’action sur les difficultés rencontrées par les exportateurs tunisiens vers le Maroc.

A la fin de la réunion les deux parties ont convenu ce qui suit :

Programmer le déplacement d’une délégation d’hommes d’affaires tunisiens au Maroc afin de faire le point sur les difficultés rencontrées et sur les possibilités d’accroitre les échanges commerciaux et investissements entre les 2 pays.

Renforcer la collaboration Utica-CGEM dans la finalisation des travaux des groupes de l’alliance des patronats francophones.

Une invitation au président de l’Utica à la 3eme édition du Choiseul Africa Business Forum-Casablanca les 19 et 20 Octobre 2022 a, par ailleurs, été remise au vice président de l’Utica par le président Alj.

Au moment où le relations diplomatiques entre la Tunisie et le Maroc sont pratiquement au point mort, ce qui risque d’avoir un impact négatif sur les échanges économiques et commerciaux, la reprise des contacts entre les patronats des deux pays pourrait aider à dissiper les malentendus et à œuvrer pour une relance des relations bilatérales dans l’intérêt des deux peuples, qui ont tant de choses à partager. Et à gagner en avançant ensemble, en partenaires et non en concurrents.