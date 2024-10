La Tunisie discute des mécanismes de financement des exportations vers la Libye

La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS), Tunisie, a confirmé sa contribution à la gestion de la zone franche de Ben Guerdane, créée par l’État début 2024, et organisera les transactions entre les acteurs économiques tunisiens et leurs homologues libyens et d’autres acteurs économiques en Afrique.

C’est ce que rapporte nos confrères de Libya Observer, en se référant au forum organisé par la CCIS sur les «Mécanismes de financement des exportations vers la Libye», jeudi 17 octobre 2024, avec la participation des représentants de plus de 30 entreprises économiques affiliées.

Le directeur de la CCIS, Hichem Elloumi, a indiqué en marge du forum que celui-ci représentait une opportunité de rencontrer les acteurs économiques actifs dans le sud, notamment dans la région de Sfax, avec les dirigeants de la Banque tuniso-libyenne (BTL), dans le but de se faire une idée sur les perspectives d’exportation vers la Libye et les mécanismes disponibles dans ce domaine, en écoutant notamment les préoccupations de ces acteurs économiques concernant les échanges commerciaux avec la Libye et d’autres pays africains.

Elloumi a souligné les relations de longue date qui unissent la CCIS avec les chambres situées en Afrique, comme la Libye et l’Algérie, en raison de la proximité géographique et à la lumière de la tendance économique mondiale.

Le programme du forum a discuté de deux principaux sujets : la situation actuelle en Libye en ce qui concerne les crédits d’ouverture et le règlement financier des exportations.

I. B.