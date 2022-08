Affaire Mongi Marzouk – CPG : L’ancien ministre clame son innocence

L’ancien ministre de l’Énergie, des Mines et de la Transition énergétique, Mongi Marzouk, est revenu, ce mardi 2 août 2022, via un post Facebook, sur le dossier pour lequel il comparaîtra aujourd’hui devant le parquet du Tribunal de première instance de Gafsa.

Expliquant que l’affaire porte sur une décision prise par le conseil d’administration de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) concernant l’augmentation de la valeur des tickets restaurants pour les travailleurs et les cadres de l’entreprise, Marzouk a affirmé que le dossier remonte, réellement, aux années 2017, 2018 et 2019, c’est-à-dire avant sa prise de fonctions à la tête du ministère en mars 2020.

«J’étais à l tête ministère de l’Energie du 28 février à fin août 2020 (6 mois), soit près d’un an après que le ministère a été informé du contenu des accords avec la partie syndicale, et aussi un an après que le conseil d’administration a accepté de conclure les deux annexes», a notamment écrit m. Marzouk, en assurant, dans un long texte, que son implication dans ce dossier est minime et formelle.

Voici le texte publié par l’ancien ministre.

C. B. Y.