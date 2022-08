Tunisie : La société civile avertit contre le discours de haine du président Saïed

Dans l’appel intitulé «Comme si la répression policière ne suffisait pas», que nous reproduisons ci-dessous, des associations, organisations et personnalités tunisiennes mettent en garde contre «les graves conséquences de la diffusion d’un discours de haine, de violence et d’exclusion de la communauté nationale impulsé par le chef de l’Etat lui-même à l’encontre de ses opposants depuis le 25 juillet 2021 et relayé, aujourd’hui, par ses partisans et les officines qui lui sont dévouées.»

Les associations, organisations et personnalités signataires dénoncent avec force les campagnes d’insultes, d’injures et les procès en collaboration qui se déploient sur les réseaux sociaux et les médias à l’encontre de figures politiques et de défenseur(e)s des droits de l’homme.

Cette chasse aux sorcières cible celles et ceux qui ont critiqué le processus référendaire, la nouvelle constitution et le projet de pouvoir personnel en train d’être mis en place par Kaïs Saïed, en particulier Jamel Msallem et Bassem Trifi, respectivement président et vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, Kamel Jendoubi, ancien ministre et militant des droits de l’homme, Mouhieddine Cherbib, président du Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie.

Nous tenons également à dire toute notre solidarité avec l’Association tunisienne des femmes démocrates, dont les militantes sont quotidiennement stigmatisées et lynchées sur ces mêmes réseaux sociaux de triste réputation.

Ces campagnes ignominieuses menées par des supporters qui s’en prennent à tous les détracteurs du projet autocratique du président visent à intimider et à réduire au silence toute voix discordante. Elles viennent prolonger la répression des manifestations pour la liberté et la démocratie, contre la dérive despotique.

Nous tenons le président de la République, son ministre de l’Intérieur et l’ensemble du gouvernement pour responsable de tout ce qui peut atteindre la sécurité des victimes de ces campagnes.

Nous les mettons en garde contre les graves conséquences de la diffusion d’un discours de haine, de violence et d’exclusion de la communauté nationale impulsé par le chef de l’Etat lui-même à l’encontre de ses opposants depuis le 25 juillet 2021 et relayé, aujourd’hui, par ses partisans et les officines qui lui sont dévouées.

Tunis le 1er Août 2022

Premiers signataires

Organisations :

Association Beyti

Association citoyenneté, développement et cultures des deux rives (ACDCR)

Association droit à la différence (ADD)

Association Hassen Saadaoui pour la liberté et l’égalité (AHSLE)

Action jeunesse Maroc (AJM)

Association des marocains en France (AMF)

Association Nachaz

Association de rétablissement du droit à la différence (ARDD)

Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)

Association tunisienne de défense des droits individuels (ATDDI)

Association tunisienne de défense des droits universitaires (ATDDU)

Association Le Pôle

Association le Pont de Genève (APG) -Suisse

Association vigilance pour la démocratie et l’Eat civique – Yakadha

Coalition marocaine de la justice climatique (CMJC)

Coalition nationale pour la Dignité et la reconnaissance (CNDR)

Coalition Outcasts

Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie (CVDT)-Belgique

Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT)

Damj, association tunisienne pour la justice et l’égalité

E-Joussour Maroc

Euromed-Droits

Fédération des tunisiens citoyens des deux rives (FTCR)

Forum des alternatifs Maroc (FMAS)

Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES)

Forum Ettajdid

Ligue Tunisienne des droits de l’homme (LTDH)

Observatoire marocain des libertés publiques (OMLP)

Observatoire national de défense des droits individuels (ONDLI)

Organisation du martyr de la liberté –Nabil Barakati

Réseau tunisien de Justice (RTJ)

Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT)

Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)

Personnes :

Hichem Abdessamad, historien, militant associatif

Maha Abdelhamid, activiste de la société civile

Hedhili Abderrahman, président FTDES

Ayad Ahram, défenseur des droits humains au Maghreb

Sanhaja Akrouf, féministe maghrébine

Mourad Allal directeur centre formation militant associatif

Tewfik Allal, militant associatif maghrébin

Moez Attia, Journaliste

Seif Ayadi, militant des droits humains, cuir

Nabil Azzouz, militant associatif

Néjib Baccouchi, ancien prisonnier politique

Sami Bargaoui, universitaire

Bochra Belhaj Hamida, militante des droits humains

Fathi Bel Haj Yahya, écrivain

Faycal Ben Abdallah, président de la FTCR

Sana Ben Achour, juriste, militante féministe

Yadh Ben Achour, juriste, universitaire

Slim Ben Arfa, militant politique et associatif

Mehdi Attar Semlali, militant associatif maghrébin-Pays-bas

Hechmi Ben Frej, militant associatif

Monia Ben Jemia , universitaire, militante féministe

Asrar Ben Jouira, militante féministe et des droits humains

Mohamed Ben Said, médecin, militant associatif

Sophie Bessis, historienne

Houcine Bouchiba, militant associatif

Hajer Bouden, traductrice, militante associative

Nadia Chaabane, députée de la Constituante

Alya Chammari, militante féministe

Khémaies Chammari, ancien ambassadeur, militant associatif,

Taoufik Chammari, militant anticorruption

Mounir Charfi, président de l’ONDEC

Saloua Charfi, universitaire

Manel Chelbi, présidente d’association contre la marginalisation

Hedi Chenchabi, militant associatif

Khadija Cherif, féministe, ancienne présidente de l’ ATFD

Mohsen Dridi, militant de l’immigration

Ali Elbaz, militant associatif maghrébin

Faycal Elghoul, universitaire

Sihem Elmabrouk, militante des droits humains, membre de la LTDH

Ahmed Ettounsi militant associatif, défenseur des droits humains

Wahid Ferchichi, juriste, professeur

Seddik Ferchichi, militant politique

Mohamed Chérif Ferjani , professeur émérite, Lyon 2

Samia Frawes, féministe, militante associative

Yosra Frawes, féministe, ancienne présidente de l’ATFD

Souad Grissa, militante féministe

Youssef Habache, militant associatif

Fathi Hajali, militant associatif

Ayachi Hammami, avocat, militant politique

Maher Hanin, militant associatif

Saoussen Jaadi, militante féministe

Chokri Jelassi, militant politique

Dhouha Kallali, enseignante

Seifeddine Khaled, militant associatif

Habib Khazdaghli, universitaire, ancien doyen

Ramy Khouli, militant féministe et de droits humains

Zyna Khémiri, journaliste

Mohamed Khénissi, président de l’association Nachaz

Kamel Lahbib, militant associatif maghrébin

Walid Larbi, juriste, universitaire, militant féministe

Edith Lhomel SG CRLDHT

Adel Ltifi, hstorien, militant politique

Mohamed Maali, journaliste, écrivain, traducteur

Insaf Machta, universitaire

Mohamed Habib Marsit , militant associatif

Jalel Matri, militant associatif

Habib Mellakh, universitaire, militant associatif

Karim Messaoudi, acteur associatif

Mariem Mnaouar, militante politique

Chérif Msadak, journaliste

Anouar Moalla, consultant en communication

Jamel Msallem, président de la LTDH

Hamza Nasri Jridi, militant associatif

Benaissa Rafrafi, journaliste

Lilia Rebai, militante des droits humains

Hamadi Redissi, universitaire

Messaoud Romdhani, militant associatif

Fathia Saidi, universitaire, chercheuse

Ramy Salhi, militant des droits humains

Rim Saoudi, journaliste, membre du SNJT

Hichem Skik, militant politique

Mohamed Smida, militant politique et associatif

Hamoda Soubhi, militant altermondialiste maghrébin

Adel Thabet, militant politique

Fathi Tlili, président de l’UTIT

Ridha Tlili, universitaire

Mokhtar Trifi, président d’honneur de la LTDH

Taoufik Yakoubi,

Najet Zammouri, militante de droits humains, membre du comité directeur de la LTDH Abdallah Zniber, militant associatif