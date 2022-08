Tunisie : Al-Bawsala dépose une demande pour obtenir le rapport d’audit sur les prêts et dons

L’Organisation Al-Bawsala a déposé une demande auprès de la présidence de la république, de la présidence du gouvernement et du ministère des Finances pour obtenir le rapport d’audit sur les prêts et dons octroyés à l’Etat tunisien et aux établissements publics aux cours des dix dernières années.

Dans un communiqué publié ce mercredi 3 août 2022, Al-Bawsala précise que sa démarche a été effectuée dans le cadre du droit d’accès à l’information, sachant que ce rapport élaboré par le ministère des Finances a fait l’objet d’une récente rencontre entre la cheffe du gouvernement Najla Bouden et le président Kaïs Saïed.

Ce dernier avait alors souligné que le rapport a révélé des manquements et des défaillances dans la gestion des prêts et des dons ayant entraîné des déséquilibres budgétaires de l’Etat et causé des pertes injustifiées.

Y. N.