Tunisie : Communiqué du ministère de l’Intérieur sur l’arrestation de Rached Khiari

Le ministère de l’Intérieur a publié un communiqué dans la soirée de ce mercredi 3 août 2022, annonçant l’arrestation de Rached Khiari, sans le nommer mais en évoquant «un ancien député de l’assemblée dissoute», et en précisant que ce dernier est condamné à 2 ans de prison et qu’il fait l’objet de 4 mandats de recherche.

Dans son communiqué le ministère indique que l’arrestation de cet «ancien député de l’assemblée dissoute» a été effectuée à Tunis, par la brigade de recherche judiciaire relevant de la garde nationale : « La brigade concernée est parvenue à arrêter le concerné sur la base d’informations précises et d’efforts exceptionnels, alors qu’il se trouvait dans un café à Louina en compagnie d’une femme», lit-on dans le communiqué.

Le ministère précise encore que ledit député est condamné à deux ans de prison et qu’il fait l’objet de deux mandats de recherche pour «préjudice à autrui via les moyens de télécommunication», un pour «complot contre la sûreté de l’Etat» et un autre pour «atteinte à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions».

Le communiqué ajoute que le ministère public a autorisé la mise en détention des deux personnes concernées, qui seront présentées à la direction des affaires judiciaires de la GN, chargée de poursuivre les procédures à leur encontre.

Rappelons que l’ancien député de la coalition islamiste Al-Karama, était en fuite depuis avril 2021, après l’émission d’un mandat d’amener par le parquet militaire, pour mise en danger de la sûreté intérieure et atteinte à l’institution militaire, entre autres accusations, et ce , après qu’il ait diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux en accusant le président Saïed d’être «un traître, un collabo et un agent de la France», de haute trahison et d’avoir perçu de l’argent par des parties étrangères, notamment américaines, pour financer sa campagne électorale de la présidentielle de 2019.

Y. N.