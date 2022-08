Tunisie : La garde douanière saisit de l’argent en dinars et en devises de source inconnue

Dans le cadre de la lutte contre le trafic et la contrebande, la garde douanière est parvenue à saisir, lors de deux opérations menées à l’Ariana et à Nabeul, des sommes d’argent en dinars tunisiens et en devises étrangères, de source inconnue.

Dans un communiqué publié ce mercredi 3 août 2022, la Direction générale de la douane a précisé qu’une patrouille de la garde douanière de l’Ariana (nord de Tunis) a intercepté un véhicule transportant des devises étrangères en euros et en dollars ainsi que 92.000 dinars tunisiens, et dont le conducteur ne possédait aucun document prouvant leur source, ni la légitimité de leur possession et/ou transport.

La même source a ajouté qu’une patrouille de la garde douanière de Nabeul, a pour sa part, procédé à l’arrestation d’un individu à bord de son véhicule et qui était en possession de 44.000 DT.

Ce dernier n’a pas été en mesure de présenter de documents pouvant prouver la légalité de la détention de cette somme, indique encore la Direction de la Douane.

Y. N.