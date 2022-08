Tunisie : le journaliste Salah Attia refuse de répondre aux questions du juge militaire

Me Samir Dilou, membre du groupe de défense du journaliste Salah Attia, a déclaré que la comparution de son client devant le tribunal militaire est «injuste» et «l’affaire est politique».

C’est une affaire vide, a déclaré l’avocat aux journalistes lors d’une conférence de presse mardi 2 août 2022, ajoutant que l’arrestation de Salah Attia est «une simple tentative d’intimidation».

Le journaliste Salah Attia, membre de longue date comme son avocat du parti islamiste Ennahdha, a été arrêté le 11 juin, sur ordre du parquet militaire, suite à ses déclarations sur la chaîne de télévision qatarie Al-Jazeera selon lesquelles l’armée tunisienne avait «refusé d’obéir aux ordres du président de la république d’encercler les locaux de l’Union générale tunisienne du travail», ce que la centrale syndicale a d’ailleurs démenti catégoriquement, voyant dans ces déclarations une tentative pour attiser les tensions politiques dans le pays.

Le juge d’instruction près le tribunal militaire permanent de Tunis a émis le 13 juin un mandat d’arrêt contre le journaliste Salah Attia, a indiqué Me Malek Ben Amor, un autre membre de son groupe de défense.

Salah Attia a comparu devant le troisième juge d’instruction près le tribunal militaire, a ajouté Me Ben Amor, affirmant que son client avait refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, revendiquant son droit de comparaître devant un tribunal civil et d’être jugé conformément aux dispositions du décret-loi n°115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition.

En signe de soutien, le groupe de défense s’est retiré de l’audience.

D’après Tap.