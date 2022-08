Tunisie : Le ministère de la Justice annonce le versement des indemnités aux 57 magistrats révoqués

Dans un communiqué publié ce mercredi 3 août 2022, le ministère de la Justice a annoncé le versement des indemnités aux 57 magistrats révoqués au début du mois de juin par le président de la république, Kaïs Saïed.

Le ministère a indiqué qu’il a achevé toutes procédures de décaissement des indemnités de révocation aux magistrats concernés par le décret présidentiel 516 de 2022.

Rappelons que parmi les 57 magistrats révoqués, figurent les deux juges controversés Taieb Rached, ancien président de la Cour de cassation, et Béchir Akremi, ancien procureur de la république auprès du Tribunal de première instance de Tunis.

Le premier est accusé de malversation et d’enrichissement illicite, alors que le deuxième est soupçonné d’avoir intentionnellement mal géré le dossier des politiciens assassinés (Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi) pour sauver la peau des dirigeants du mouvement islamiste Ennahdha dont il serait proche.

C. B. Y.