Noureddine Taboubi : «Le nouvel ambassadeur américain veut nous imposer la normalisation»

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a estimé, ce jeudi 4 août 2022, que l’ambassadeur américain en Tunisie désigné, Joey Hood, «veut nous imposer la normalisation (avec Israël, ndlr)», ajoutant que la souveraineté de notre pays est intouchable.

C’est ainsi que le syndicaliste a commenté les propos de Hood devant le Congrès américain, où il a dit qu’il mettrait la Tunisie sur la voie de la stabilité et où il a appelé les autorités de son pays à user de tous les moyens de pression pour le retour à la voie de la démocratie. Il a également affirmé qu’il veillera à ce que les prochaines élections tunisiennes soient inclusives et transparentes, appelant à la coopération avec l’armée pour garantir et consolider les droits de l’homme.

«Le nouvel ambassadeur américain veut imposer la normalisation à la Tunisie et en faire un État appartenant aux États-Unis», s’est alarmé Taboubi, relayé par Shems FM.

Et d’ajouter : «Nous ne partageons pas les points de vue de ceux qui dirigent le pays, mais quand il s’agit de la souveraineté nationale et de l’indépendance de la décision nationale, l’Union n’acceptera pas de compromis».

Notons que plusieurs organisations et politiciens ont appelé le président de la république, Kais Saied, à refuser les lettres de créance du nouvel ambassadeur américain Joey Hood.

Mais est-ce que ce dernier peut avoir le luxe d’avoir une vision politique différente de celle de son pays ? La réponse est probablement non, et par conséquent, il n’y a probablement pas, non plus, de différence entre lui et un autre.

C. B. Y.