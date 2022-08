Tunisie : Youssef Chahed dément à nouveau la fable du «don britannique»

Dans le post que nous traduisons ci-dessous, et qu’il a publié aujourd’hui, jeudi 4 août 2022, sur sa page Facebook, l’ancien chef de gouvernement Youssef Chahed répond au mensonge relayé par plusieurs médias sur le prétendu «don britannique» dont il aurait fait bénéficier des proches lorsqu’il était aux commandes à la Kasbah. «Il n’y a pas eu de don britannique. C’est un pur mensonge», dit-il.

«Certains médias font tout pour buzzer en faisant fi de toutes les normes de la presse et codes déontologiques, et échafaudent des scénarios complètement fictifs, qui sont relayés par des pages Facebook payantes, en disant se baser sur un rapport d’audit sur les prêts (reçus par la Tunisie, Ndlr) qui n’a pas encore été publié, et qu’ils n’ont même pas consulté.

«Il n’y a même pas eu de don britannique. Les dons sont soumis à certaines normes et accords entre les pays, et la Tunisie n’a reçu aucun don de la Grande-Bretagne.

«Il y a un programme de coopération technique (programme de renforcement de capacités et d’assistance technique) entre la Tunisie et la Grande-Bretagne, opérationnel depuis 2014, qui fait l’objet d’un suivi attentif de ses activités et composantes. Il consiste à faire appel à des experts et des techniciens en planification, stratégie et communication pour appuyer les capacités de l’administration tunisienne. Cette coopération technique est menée par la Tunisie avec de nombreux pays et se poursuit encore aujourd’hui.

«C’est cela le sujet. Le gouvernement n’a pas reçu d’argent ni de un don britannique de 18 millions de dollars. Tout cela est purement imaginaire et qui a débordé toute raison, devenant carrément incontrôlable dans un contexte immoral et sale qui se caractérise par la fabrication de mensonges et de tromperie de l’opinion publique.

«Bien sûr, je me réserve le droit de poursuivre les médias qui publient de fausses informations et portent des accusations sans la moindre preuve ou enquête, malgré les démentis successifs de l’ambassade britannique.»