Tunisie : le taux d’inflation poursuit sa flambée et atteint 8,2% en juillet

Au mois de juillet 2022, l’inflation confirme sa tendance haussière en augmentant encore une fois pour atteindre le taux de 8,2% après 8,1% en juin, 7,8% en mai et 7,5% en avril, selon les données publiées vendredi par l’Institut national de la statistique (INS).

Cette progression est expliquée essentiellement par l’accélération du rythme des hausses des prix des produits alimentaires (11% contre 9,5% en juin), des prix du groupe meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (10,6% contre 9,7% en juin) et des prix du groupe loisirs et culture (7,5% contre 6,3% en juin), explique l’INS.

Augmentation des prix de l’alimentation

En juillet 2022, les prix de l’alimentation ont augmenté de 11% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des œufs de 24,2%, des huiles alimentaires de 22,3%, des fruits frais de 18,6%, des légumes frais 19,9% et des viandes ovines de 11,9%.

Les prix des produits manufacturés sur un an ont augmenté de 8,6% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 10,2%, des produits de l’habillement de 10,4% et des produits d’entretien courant du foyer de 7,9%.

Pour les services, l’augmentation des prix de 5,6% sur un an est expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 8,1% et des loyers de 4,8%.

D’autre part, le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) se replie à 6,8% après 7,2% le mois précédent.

Les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 9,3% sur un an. Les prix des produits encadrés ont augmenté, quant à eux, de 4,6%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 13,1% contre 0,3% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Les prix à la consommation en hausse de 8,2% sur un an

Au mois de juillet 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 1% sur un mois, après 0,7% au mois de juin et 0,9% au mois de mai. Cette augmentation est principalement liée à l’accélération des prix du groupe des produits alimentaires et boissons de 1,9% et des prix de groupe des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer de 1,1% et des prix du groupe des services de loisirs et culture de 1,5%, ainsi que des prix des services des restaurants et hôtels de 1,4%.

En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 1,9%, principalement en raison d’une hausse des prix des volailles (7,6%), des légumes (3,3%), des viandes ovines (2,6%), des huiles alimentaires (1,9%) et des œufs (2,9%).

Pour ce qui est des prix des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer, les prix de ce groupe ont augmenté de 1,1% sur un mois, les prix de ce groupe augmentent de 1,1%. Cette hausse est expliquée par la hausse observée au niveau des prix des appareils ménagers de 1,2% et des prix des articles de ménage en textile de 1,8%.

Sur un autre plan, les prix de ce groupe augmentent de 1,1% sur un mois, évolution expliquée par la hausse des prix des services récréatifs et culturels de 3,9% et des prix des articles et matériels de loisirs de 1,1%.

D’après Tap.