Tunisair annule 3 vols en provenance de Bamako

La compagnie aérienne Tunisair a annoncé, aujourd’hui, lundi 8 août 2022 via un communiqué, que les vols du 6, 9 et 11 août 2022, en provenance de la capitale malienne Bamako, sont annulés, et ce, à cause de l’indisponibilité́ du carburant à Bamako.

Tunisair a, par ailleurs, assuré qu’elle mettra tout en œuvre afin de trouver les solutions adéquates et limiter les désagréments, indépendants de sa volonté, subis par les passagers.

Et d’ajouter qu’un communiqué sera diffusé dès la programmation de nouveaux vols, appelant ses clients à contacter son call center sur les numéros suivants :

– À partir de Tunis : 81 10 77 77

– À partir de l’étranger : (+216) 70 019 160

Ou par e-mail à l’adresse : callcenter@tunisair.com.tn.