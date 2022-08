«Tunisie en avant» appelle Saïed à collaborer avec les forces soutenant le processus du 25 juillet

Le parti «Tunisie en avant» a proposé, ce lundi 8 août 2022, des solutions à la crise politique que connaît le pays. Entre autres, il a appelé à ce que «les forces nationales qui soutiennent le processus du 25 juillet» participent à l’élaboration d’une loi électorale, en vue de parfaire l’organisation des prochaines échéances électorales.

Le parti d’Abid Briki a, par ailleurs, appelé à éviter les décisions unilatérales et les erreurs qui pourraient porter préjudice au processus électoral et ouvrir la porte aux spéculations.

Le mouvement estime, par ailleurs, qu’il est urgent de régler les dossiers de corruption, d’assassinats et d’envoi des jeunes combattre dans les zones de conflit, soulignant la nécessité d’une justice équitable, indépendante et loyale.

«Tunisie en avant» appelle, d’un autre côté, à appliquer rapidement certains articles de la constitution, par la promulgation de décrets-lois, en attendant l’élection des conseils prévus, à l’instar de la Cour constitutionnelle, du Conseil supérieur e la magistrature et du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement.

Sur le plan économique, le parti estime que 3 choix sont à l’origine de l’échec du système avant le 25 juillet 2021, à savoir le surendettement, l’augmentation des taxes et des impôts et la compression du budget alloué aux services sociaux.

Pour y remédier, il propose la restitution des fonds spoliés et l’institution de l’impôt sur la grande fortune. En plus de resserrer le contrôle des contrebandiers et des spéculateurs et d’appliquer, immédiatement, l’article de la constitution relatif à la criminalisation de l’évasion fiscale.

Socialement, le parti propose d’encourager les jeunes à s’établir à leur propre compte et de lancer les concertations sur la création d’un fonds du chômage conformément aux accords conclus dans le cadre de l’Organisation internationale du travail.