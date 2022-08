Mandat de dépôt contre la mairesse de Tabarka : Des parties dénoncent une injustice

Un mandat de dépôt a été amis, ce mardi 9 août 2022, contre la mairesse de Tabarka Amel Aloui, dans le cadre d’une enquête pour corruption financière. Des parties ont exprimé leur soutien avec la concernée, tout en dénonçant une injustice.

Alors que la mairesse a été incarcérée à la prison civile du Sers au gouvernorat du Kef, des parties ont crié à l’injustice en dénonçant le mandat de dépôt émis par le juge d’instruction près du Tribunal de première instance de Jendouba, contre Amel Aloui, tout en affirmant que cette dernière est intègre et que les accusations de corruption sont infondées et font suite à ses récentes positions et entre autres sa lutte contre les corrompus.

Plus tôt dans la journée, Amel Aloui avait publié un post sur son compte Facebook avant son audition, en affirmant avoir aidé des citoyens en les autorisant à installer des parasols sur des plages de la ville, estimant qu’elle n’a pas commis de dépassements et en dénonçant les accusations la visant.

«J’ai simplement essayé de trouver des solutions et voilà que l’on m’accuse…alors que les corrompus contre qui nous menons une campagne, eux, se baladent tranquillement .. Je sais aussi que ces accusations visent à nous faire peur et à nous pousser à démissionner», a-t-elle notamment écrit, en affirmant toutefois, qu’elle ne regrette rien et «qu’elle na pas honte d’avoir aidé des habitants dans le besoin».

Notons que la justice a estimé de son côté, que les autorisations sont illégales et suspecte de ce fait, la mairesse de corruption dans cette affaire…

Y. N.