Suspicion de corruption : Un ancien gouverneur de Zaghouan et des fonctionnaires en détention

Le parquet près le Tribunal de Première Instance de Zaghouan a décidé de placer en détention un ancien gouverneur de la région ainsi que des fonctionnaires, et ce, dans le cadre d’une enquête ouverte pour suspicion de corruption.

L’affaire a éclaté suite à une plainte déposée par l’amicale des fonctionnaires et employés du gouvernorat de Zaghouan, indique l’agence Tap, citant des sources proches du dossier, en précisant qu’outre l’ancien gouverneur, on compte parmi les suspects, un ancien secrétaire général du gouvernorat, un contrôleur financier et 3 fonctionnaires.

Entendus par la brigade des investigations relevant de la garde nationale, les suspects ont été placés en détention sur ordre du parquet, qui a également ordonné la poursuite de l’enquête.

Y. N.