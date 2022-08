Tunisie – La Manouba : Coupures d’eau dans plusieurs délégations

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé, ce mardi 9 août 2022, la programmation de la réparation d’un dysfonctionnement survenu sur le canal principal de puisage de l’eau potable, dont le diamètre est de 1.100 mm, et qui est adjacent à la Route nationale n°5 reliant Tunisie et Beja au niveau de Mornaguia.

Cela causera l’enregistrement de perturbations et d’interruptions dans la distribution de l’eau, demain, mercredi, à partir de 4h du matin, dans les délégations de Mornaguia, Borj El Amri, Tebourba et El Battan.

La reprise des services est prévu pour le soir du jour-même, à partir de 18h, après l’achèvement des travaux de réparation.

C. B. Y.