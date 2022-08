E-Houwiya : «Devenir e-Citoyen Tunisien, finalement possible!» (Nizar Ben Néji)

Le ministre des Technologies de communication, Nizar Ben Néji, s’est exprimé ce mardi 9 août 2022, sur le projet de l’identité nationale numérique destinée aux citoyens via le téléphone portable Mobile ID (E-Houwiya), lancé mercredi dernier.

«Devenir e-Citoyen Tunisien, finalement possible!», s’est-il réjouit, en affirmant qu’à ce jour 15187 demandes de Mobile ID ont été reçues, contre 1973 de Mobile ID générés.

Nizar Ben Néji a également rappelé, dans son post, le principe du Mobile ID du citoyen (E-Houwiya), qui est un triplet composé d’un certificat électronique X.509 personnel (lié à une paire de clés de signature), d’un matricule digital lié à l’identifiant unique du citoyen (IUC) et d’un numéro de téléphone mobile propre au citoyen.

«Ce triplet permettra essentiellement à l’usager de s’authentifier sur les portails gouvernementaux en toute sécurité et de signer électroniquement tout type de document en toute simplicité», a-t-il encore rappelé.

Ci-dessous les explications apportées par le ministre sur le projet :

«Ce nouveau service (www.mobile-id.tn), conçu en multi-opérateurs, va révolutionner progressivement l’accès aux services en ligne en Tunisie, et par conséquent faciliter les procédures administratives et simplifier dans le temps la vie du citoyen, à travers un mode d’accès unique et universel. Outre, ce service va renforcer davantage la confiance aux usages, et ce, à travers un KYC fiable et une signature électronique à valeur probante.

Le Mobile ID permettra, en plus, aux prestataires de services (entités gouvernementales, publiques, privées, banques, autres) de s’ouvrir sur Internet et de rester accessibles au plus grand nombre d’internautes et de mobinautes, en toute sécurité. Le Mobile ID va leur permettre aussi de s’assurer de la qualité et de la véracité des données introduites en ligne, de se prémunir contre les risques de fraude (usurpation d’identité, déclaration d’une fausse identité, etc.) et de se conformer à des réglementations de plus en plus strictes et contraignantes en termes d’échanges électroniques, de protection des consommateurs des services électroniques et de protection des données à caractère personnel.

