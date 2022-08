Dans le cadre de la stratégie nationale d’inclusion financière et de decashing, Attijari bank met à la disposition de sa clientèle l’application de paiement mobile «Flouci», lancée en collaboration avec la fintech «Kaoun».

L’application permet d’effectuer des opérations de paiement et de transfert via smartphone d’une façon rapide et sécurisée.

Il est possible de télécharger l’application sur :

– Google Play,

– App Store,

– AppGallery.