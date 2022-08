Tunisie : Décès du journaliste et critique Tahar El-Melligi, «l’historien des artistes»

Le ministère des Affaires culturelles a déploré le décès, ce mercredi 10 août 2022, du journaliste, écrivain et grand critique Tahar El-Melligi, surnommé «l’historien des artistes».

Dans un communiqué, le ministère a exprimé sa douleur suite au décès de Tahar El-Melligi, qui a tiré sa révérence à l’âge de 86 ans, après un long combat contre la maladie, tout en présentant ses condoléances à la famille, aux amis et proches du défunt.

Celui dont «la carrière a été marquée par sa grande affection pour le monde de l’art et la culture», a également été acteur, a travaillé à la radio et la télévision, ainsi qu’avec le journal Al Sabah.

Artiste dans l’âme, il a également composé un certain nombre de chansons et a aussi participé à plusieurs œuvres et séries dramatiques.

Y. N.