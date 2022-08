Le monodrame « Pour les hommes seulement » de Najoua Miled continue de sillonner les théâtres à travers le pays. Une pièce de théâtre aussi engagée qu’hilarante sur le patriarcat, le statut des femmes et le poids des traditions en Tunisie.

Najoua Miled, comédienne de talent que l’on a connue dans plusieurs rôles à la télévision, au cinéma et au théâtre, est en ce moment en tournée dans plusieurs festivals pour présenter sa dernière création « Pour les hommes uniquement » écrite par Noureddine Hammemi et mise en scène par Taoufik El Ayeb.

Contrairement à ce que pourrait suggérer son titre, « Pour les hommes uniquement » est un monodrame qui s’adresse à tout le monde pour dénoncer le patriarcat, l’hypocrisie et le poids de certaines traditions qui continuent d’accabler les femmes, et ce, à travers le personnage de Rafika, une quinquagénaire qui vient de marier son fils et dont l’histoire est fortement inspirée de la vie de la comédienne.

Rafika revient sur la cérémonie de mariage de son fils et ne laisse rien passer, mais l’état de solitude dans lequel elle se trouve désormais la plonge rapidement dans une sorte de mélancolie qui lui rappelle toutes ces aventures amoureuses qu’elle avait jadis connues et qui la font réfléchir sur notre société actuelle.

F.B