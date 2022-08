Tunisie : Un adjoint au maire de Skhira émigre irrégulièrement en l’Italie

Le troisième adjoint au maire de Skhira (gouvernorat de Sfax) a pris la direction de l’Italie, dans le cadre d’un voyage irrégulier («harqa» comme on l’appelle en Tunisie). Une information qui peut sembler triviale, mais qui est révélatrice, en réalité, de la crise économique et sociale que traverse le pays.

Le conseiller municipal – qui souffre de conditions sociales difficiles selon un de ses proches relayé par Al Chourouk – aurait été accompagné de ses deux enfants.

Le gardien de but de l’équipe junior du Club sportif sfaxien (CSS), Mohamed Ali Chelbi, a lui aussi voyagé clandestinement en Italie, il y a 4 jours, et a publié une photo de lui-même à bord d’une embarcation de fortune, faisant savoir qu’il est arrivé sur le sol italien sain et sauf.

