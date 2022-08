Le bureau du CROM de Tunis déplore le décès de Dr Jalel Ben Youssef

Le bureau du Conseil régional de l’ordre des médecins (CROM) de Tunis a déploré, ce samedi 13 août 2022, le décès de Jalel Ben Youssef médecin généraliste à Utique et membre de son bureau.

«C’est avec une immense douleur que nous apprenons le décès de notre collègue Dr Jalel Ben Youssef, du CROM de Tunis», déplore le CROM.

«Une étoile de plus brillera désormais dans le panthéon des humanistes», lit-on dans le communiqué du CROM de Tunis, qui a exprimé sa douleur suite au décès du Dr Ben Youssef : «Nous saluons dignement le départ de l’homme intègre, intelligent, généreux, un médecin hors normes, dévoué pour son travail, ses patients et même les médecins (surtout au CROM)».

Le président et les membres du conseil de l’ordre régional des médecins de Tunis ont présenté leurs sincères condoléances à l’épouse du défunt, Dr Soumaya Jemili, à ses enfants ainsi qu’à tous la communauté médicale en Tunisie.

«Puisse l’âme généreuse et chaleureuse, de notre confrère et ami, repose en paix et puisse Dieu le tout puissant, l’accueillir dans son paradis éternel, ajoute» encore le CROM de Tunis.

