Première astronaute tunisienne : A l’occasion de la fête de la Femme, Telnet dévoile la liste des 8 candidates (Photos)

A l’occasion de la fête nationale de la Femme célébrée le 13 août de chaque année, Telnet Holding a dévoilé la liste des candidates pour la mission à bord de la Station spatiale internationale de la première astronaute tunisienne et africaine prévue pour 2024.

Une conférence a été organisée à l’occasion, au siège de Telnet, ce samedi 13 août 2022, pour présenter la liste des candidates : il s’agit des 8 femmes pilotes de chasse diplômées de l’école d’aviation (académie militair) de Bordj El-Amri, citant Hela Awassa, Ibtihel Youssef, Wafa El-Baldi, Yomna El-Dalali, Olfa Lajnef, Rahma Trabelsi, Hind Safferi et Malika Mabrouk.

Les candidates devront passer des tests physiques et médicaux approfondis en Tunisie et à l’étranger, ce qui permettra de retenir deux candidates, avant leur voyage en Russie, où elles suivront une formation durant une année.

Le directeur général de la société Mohamed Frikha a exprimé pour sa part sa fierté en indiquant que «les candidates représentent la femme tunisienne, sa volonté et son dévouement au quotidien, et que leur volonté à participer à cette mission démontre leur courage et leur envie d’honorer la patrie en entrant dans l’histoire», lit-on dans le communiqué de Telnet.