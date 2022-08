Tunisie : Rahoui exprime sa solidarité avec la mairesse de Tabarka

L’ancien député et dirigeant de gauche Mongi Rahoui a exprimé dans la soirée de ce samedi 13 août 2022, sa solidarité avec Amel Aloui, la mairesse de Tabarka ( gouvernorat de Jendouba), détenue depuis le 9 août à la prison du Kef.

«L’incarcération d’Amel Aloui , est une décision injuste», a-t-il commenté en exprimant, «à l’occasion de la journée nationale de la femme», sa «solidarité absolue» avec la mairesse.

Mongi Rahoui a également invité toutes les citoyennes, les citoyens et camarades à prendre part à tous les mouvements qui seront organisés afin de réclamer la libération de Mme Aloui.

Rappelons que des habitants de Tabarka et des activistes de la société civile ont manifesté, ce jour, devant la mairie de la ville en exprimant leur soutien à la mairesse et en appelant à sa libération, tout en dénonçant une injustice, sachant qu’elle a également bénéficié de la solidarité de plusieurs organisations et associations, à l’instar des sections régionales de la LTDH et de l’UGTT, ou encore l’Union des femmes démocrates.

Amel Alouin, rappelons-le est poursuivi pour suspicion de corruption pour avoir délivré des autorisations à des citoyens afin qu’ils puissent installer des parasols et exploiter des zones de plages. Le nombre aurait dépassé celui prévu pour la ville…

Y. N.