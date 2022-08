Ariana : Le Croissant rouge déplore le décès de Nourchene, l’une de ses jeunes bénévoles

Le comité régional de l’Ariana du Croissant rouge tunisien a annoncé ce lundi 15 août 2022, le décès de l’une de ses jeunes bénévoles Nourchene Azzbi, en présentant ses condoléances à sa famille, ses amis et ses proches.

Plusieurs comités régionaux du CR tunisien ont également exprimé leur douleur suite à la perte de la jeune Nourchene, en rappelant son engagement et son dévouement.

Nourchene Azzbi, engagée dans plusieurs causes, avait participé, hier, à l’action « Rentrée scolaire » (collecte de fournitures) organisée par le CR de l’Ariana, indiquent ses camarades, ajoutant que cette action lui tenait à cœur et en rappelant que la jeune fille s’est toujours montrée «disponible, souriante, aimable et altruiste».

Y. N.