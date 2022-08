Pic de canicule ce mercredi en Tunisie : «Des températures supérieures à 50°C au soleil dans quelques régions» (INM)

La vague de chaleur se poursuit en Tunisie avec un pic de la canicule prévu demain, mercredi 17 août 2022, sachant que les températures dépasseront les normales saisonnières de 4 à 10°C. « Celles-ci seront supérieures à 50°C au soleil dans quelques régions», prévient Mehrez Ghannouchi ingénieur principal à l’Institut national de la météorologie (INM).

Dans la vidéo diffusée, cet après-midi par l’INM, Mehrez Ghannouchi a ajouté que dans le Grand-Tunis, les températures varieront entre 44° C et 45° C à l’ombre, demain, tout en appelant à la vigilance et en rappelant la necessité d’éviter de sortir entre 10h et 17h et d’éviter également la baignade dans cette tranche horaire.

Une amélioration de la situation est attendue dès jeudi prochain, avec des températures plus clémentes a-t-il encore ajouté, en rappelant que les 8, 9 et 10 août 2021, la Tunisie avait enregistré des températures records, notamment à Tunis avec 49°C et à Kairouan 50,3 °C.

Y. N.