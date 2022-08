Tunisie : L’artiste Alia Sellami maltraitée à la CNAM de La Marsa

La soprano franco-tunisienne Alia Sellami a publié une vidéo dans laquelle elle racontait un incident qu’elle avait eu à la CNAM de La Marsa où des fonctionnaires lui avaient manqué de respect et l’aveient même accusée de mentir sur sa malvoyance alors qu’elle réclamait son droit de priorité.

L’auteure-compositrice et interprète Alia Sallami a été victime d’agression verbale de la part de fonctionnaires de l’agence CNAM de La Marsa où elle s’était rendue la semaine dernière pour régler certains problèmes concernant des dossiers de remboursement.

Etant malvoyante et se déplaçant avec une cane, Alia Sellami a demandé son droit de passer en priorité, un droit de les fonctionnaires de la CNAM lui ont refusé, allant même jusqu’à l’accuser de mensonge et l’insulter. « Être traitée d’imposteur, et de menteuse, parce que je ne suis handicapée qu’a 80 %, et que les 20 % qui me restent me permettent de me déplacer normalement dans la rue fut pour moi un coup de poignard dont j’ai encore aujourd’hui du mal à me remettre. (…) Je suis aujourd’hui, dans un état de profonde tristesse, hormis L’humiliation profonde que j’ai vécu… Jamais je n’aurais imaginé en Tunisie subir quelque chose pareil d’un compatriotes », confie l’artiste.

F.B