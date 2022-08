Tunisie-Météo : Après les pluies et les orages, de fortes températures attendues cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé un retour au calme après les pluies et les orages enregistrés dans certaines régions du pays, notamment au centre et au nord. Les températures varieront, cette nuit, entre 28 et 38°C.

La Tunisie fait face à une vague caniculaire avec un pic enregistré ce jour et des températures ayant dépassé les normales saisonnières de 7 à 12 degrés, sachant que 9 gouvernorats ont été placés en vigilance orange, et tous les autres en jaune.

L’INM affirme que les températures nocturnes vont varier entre 28 et 33 °C au nord et entre 33 et 38°C au centre et au sud du pays.

Notons que la même source prévoit une baisse relative des températures dès demain, jeudi 18 août 2022.

Y. N.