Tunisie : 3.000 ha de forêt incendiés du 1er juin au 26 juillet 

Tous les incendies qui se sont déclarés dans les différentes régions de la Tunisie ont été éteints, a indiqué, jeudi 18 août 2022, le directeur de la conservation des forêts à la Direction générale des forêts (DGF) Ezzeddine Taghouti.

Cependant, des incendies continuent de se déclarer ici et là qui nécessitent l’intervention des unités de la protection civile, qui sont très sollicitées depuis le début de l’été, car la sécheresse rendant le couvert végétal particulièrement inflammable.

Quinze incendies ont été enregistrés mercredi dont les plus importants à Jebel Bririm El-Bayada à Tabarka, gouvernorat de Jendouba, Jebel El-Msid à Nefza, gouvernorat de Béja, Zaouit Nakach à Nabeul (40 hectares) et Jabbes à Ariana, a précisé Taghouti à l’agence Tap.

La DGF, qui est en train de déterminer les zones détruites par les incendies, la protection civile et l’armée nationale ont toutes participé aux efforts de lutte contre les incendies, tandis que les précipitations ont joué un rôle important, notamment à l’Ariana.

Plus de 90% des incendies sont dus aux activités humaines, dont certains sont le résultat de négligences, tandis que d’autres sont des incendies criminels, a-t-il souligné, faisant référence à ceux d’Ain Drahem «où des zones forestières sont incendiées par certaines personnes afin d’y installer leurs constructions.»

Les facteurs météorologiques et climatiques tels que les températures élevées, les vents de sirocco et la sécheresse jouent un rôle déterminant dans la propagation de l’incendie, d’autant plus que les forêts tunisiennes ont un couvert végétal inflammable, a ajouté la même source.

La Tunisie a connu 88 incendies sur près de 3.000 ha du 1er juin au 26 juillet, selon les données fournies par la protection civile.