Décès du Dr Ahmed Mahfoudh : Hommage au militant et «homme exceptionnel que la Tunisie vient de perdre»

Jounaïdi Abdeljaoued a annoncé, ce samedi 20 août 2022, le décès du militant Ahmed Mahfoudh médecin spécialiste en dermatologie de son état : «homme exceptionnel que la Tunisie vient de perdre !», a-t-il déploré, en exprimant sa profonde tristesse et en présentant ses condoléances à la famille, aux proches et aux consœurs et confrères du défunt.

Le militant Jounaïdi Abdeljaoued a rendu hommage à son camarade en ces termes :

«Je viens d’apprendre avec une immense tristesse le décès de mon ami et bien cher camarade Dr Ahmed Mahfoudh. Militant progressiste de la première heure, il présida le fameux congrès de l’UGET (Korba 1971) qui fut un tournant dans la vie de l’organisation estudiantine. Ahmed, cet homme exceptionnel que la Tunisie vient de perdre, était d’une grande générosité et d’un dévouement exemplaire à son métier de médecin.

Il n’a cessé d’apporter un soutien actif à toutes les causes justes et à la lutte pour les libertés, l’égalité, la démocratie et la justice sociale.

De tout cœur avec mon amie et chère camarade militante Mounira et ses enfants Mehdi, Slim et Anis, à qui j’adresse mes plus vives condoléances, et leur exprime ainsi qu’à toute la famille, ma solidarité et ma profonde sympathie. Que Sid’Ahmed repose en paix. Il restera à jamais vivant dans nos cœurs».

Dr Ahmed Mahfoudh sera accompagné à sa dernière demeure dimanche 21 août 2022 après la prière d’El Asr au cimetière du Jellaz à Tunis.

Le cortège partira de son domicile sis au 23 rue Cheikh Mohamed Ennaifer à Laouina (en face de la résidence Elyes), annoncent ses proches.

Y. N.