Tunis-Carthage : Fin des travaux de réaménagement de l’espace extérieur de l’aéroport (Vidéo)

Le ministère du Transport a annoncé, dans la soirée de ce samedi 20 août 2022, la fin des travaux de réaménagement de l’espace extérieur de l’aéroport de Tunis-Carthage.

Dans son communiqué le ministère précise que la fontaine a été démolie et remplacée par un espace vert, comme prévu, évoquant «un espace plus propre et plus esthétique, en vue d’accueillir au mieux les délégations participant à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad) ainsi que tous les voyageurs arrivant en Tunisie».

A découvrir dans cette vidéo, le nouveau look de l’espace extérieur de l’aéroport :

Y. N.