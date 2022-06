Tunis-Carthage : L’OACA annonce des travaux pour remplacer la fontaine de l’aéroport par des espaces verts

L’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) a annoncé ce mercredi 1er juin 2022, le lancement de travaux, afin de réaménager l’espace extérieur de l’aéroport de Tunis-Carthage et plus précisément celui où se trouve la fontaine pour la remplacer par des espaces verts.

Le réaménagement prévoit également des couloirs de passage pour faciliter les déplacements des voyageurs à l’arrivée et à la sortie de l’aéroport, ajoute l’OACA, dans son communiqué.

Plan publié par l’OACA

Rappelons que ladite fontaine, située à l’extérieur de l’aéroport, est dans un état déplorable, et que c’est la première image qu’un voyageur et notamment un touriste en arrivant en Tunisie… Il était donc temps d’entamer des travaux !

Y. N.