Les orientations de la politique agricole de la Tunisie pour la période 2022 à 2025

Le cadre de programmation par pays de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour la Tunisie pour la période 2022 à 2025 a été signé vendredi 19 août 2022 entre le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et l’organisation onusienne.

Le bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique du Nord avait indiqué, le 30 novembre 2021, que ce cadre aligne les orientations de la Tunisie sur le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement et promeut une approche d’adaptation aux zones agricoles prioritaires.

La même source avait ajouté que quatre nouveaux projets furent approuvés. Le premier est le Plan national d’adaptation au changement climatique pour les secteurs de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, financé par le Fonds vert pour le climat (GCF).

Il existe également un projet sur la gestion des écosystèmes pour une économie bleue en Méditerranée (FishEBM MED) et le soutien aux chaînes de valeur dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

L’autre projet se concentre sur l’utilisation de la télédétection pour améliorer la productivité de l’eau, financé par le gouvernement néerlandais.

D’après Tap.