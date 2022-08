Tunisie : hausse des salaires et baisse du pouvoir d’achat entre 2011 et 2022

Malgré les augmentations successives des salaires, dont la masse globale a explosé en Tunisie au cours de la période allant de 2011 à 2022, le pouvoir d’achat des ménages y a considérablement diminué tandis que l’indice des prix à la consommation des ménages est passé de 3,4% à 5,3%.

C’est ce qu’indiquent les chiffres publiés vendredi 19 août 2022 par le très sérieux Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (Itceq) dans son le Tableau de bord de l’économie tunisienne, qui met en lumière l’évolution des principaux indicateurs économiques, principalement en rapport avec la compétitivité depuis 2000.

La pression fiscale moyenne de 2011 à 2020 a dépassé 22% et est passée à 25% en 2022. Son niveau est parmi les plus élevés d’Afrique et comparé à plusieurs pays concurrents. Un tel phénomène serait l’un des facteurs à l’origine de l’augmentation de l’évasion fiscale dans le pays et de la baisse de l’investissement.

Par ailleurs, la consommation privée par habitant est estimée en moyenne à 6 142,5 dinars tunisiens (DT) par an au cours de la décennie 2011-2022. En termes nominaux, il a augmenté au même rythme que la décennie précédente, soit à un rythme annuel moyen de 7,2%.

D’après Tap.