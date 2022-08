L’égalité Euro – Dollar retrouvée après 20 ans : la Tunisie s’en sort gagnante…

On vous en parle parce que le taux de change du dollar américain touche tous les citoyens du monde… S’il augmente durablement, les prix augmentent : pour ceux qui achètent et s’endettent en dollar; plus des deux tiers des échanges mondiaux de marchandises et de services se font en dollars US. Mais, pour la Tunisie, ce n’est pas le cas ! Et heureusement…

Par Samir Gharbi

La baisse de l’euro est, en effet, une aubaine pour la Tunisie : les importations tunisiennes de marchandises sont, à près de 50%, payées en euros, contre 34% en dollars américains.

La dette extérieure publique est à 63% payable en euros, contre 25% seulement en dollars, selon les dernières statistiques de la Banque centrale (1er trimestre 2022).

De même pour la structure de la balance des paiements courants.

Mais pourquoi le dollar a-t-il pris le dessus sur l’euro sur les marchés mondiaux de devises ?

A son lancement, le 1er janvier 2002, l’euro était la monnaie de 11 pays. Aujourd’hui, la zone euro s’étend à 19 pays. Donc, il est plus fragile.

Lundi 22 août, «coup de tonnerre» : la parité de l’Euro, est descendue – pour la 1ère fois en vingt ans – sous la barre de 1 dollar : 1 euro = 0,99 dollar et des poussières* (à chaque seconde, la valeur change sur la côte boursière mondiale. A minuit, heure universelle UTC**), le taux pour 1 euro était égal à 1,003 dollar; à 08h00, le taux était égal à 1; à 16h00, il était tombé à 0,9935; à 16h30 il a remonté à 0,9944… Ce matin, il est à 0,9929. Soit 1 dollar = 1,008 euro, après 1,002 hier et 0,996 le 21 août…

Cette baisse de l’euro reflète la force actuelle du dollar US. Car les autres grandes devises mondiales (Livre sterling et Yen japonais) baissent, elles aussi : -13% en six mois pour la Livre, autant que l’euro, et -16% pour le Yen.

Explication : en tant de conflits, comme avec la guerre de la Russie en Ukraine (qui a débuté le 24 février 2022), la valeur de la monnaie du pays le plus puissant augmente (on parle de «valeur de refuge») et celle des monnaies des pays qui risquent de pâtir de la guerre faiblissent (c’est le cas de l’Europe de l’Ouest et du Japon).

Cette tendance s’accentue quand le décideur monétaire du pays puissant (Etats-Unis) prend en plus des mesures attractives pour les investisseurs étrangers… notamment avec un taux d’intérêt plus rémunérateur et une sécurité nationale plus grande…

La conjoncture en Europe de l’Ouest souffre du bruit des affrontements armés qui se déroulent juste à ses frontières, loin, loin de celles des USA…

Le billet vert attire ainsi, depuis février dernier, les détenteurs de capitaux «volages» davantage que ses concurrents européens ou asiatiques… Et cette tendance est durable à moyen terme, en fonction de l’insécurité qui plane sur l’Europe de l’Ouest sous les menaces de la Russie.

Notes:

* Les poussières (millième de centimes) sont importantes lorsqu’on dispose de millions ou de milliards d’euros ou de dollars dans ses réserves…

** Heure Tunis : UTC+1h.

Graphique 1 : Depuis cinq jours : change 1 dollar en euro

Graphique 2 : Depuis cinq jours : change 1 dinar en dollar

(maintenu stable par les autorités monétaires tunisiennes).

Graphique 3 : Depuis cinq jours : change 1 dinar en euro (en hausse).