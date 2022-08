Ticad 8 : La BNA misera sur les compétences tunisiennes

A l’occasion de la tenue, en Tunisie, de la 8e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (Ticad 8), les 27 et 28 août 2022, la Banque nationale agricole (BNA) a publié un communiqué, pour assurer qu’elle misera, lors de ce rendez-vous économique tant attendu, sur les compétences tunisiennes.

«La Ticad 8 sera le pont entre le Japon et l’Afrique et c’est la Tunisie qui sera le portail du continent. La coopération triangulaire Japon-Tunisie-Afrique est une connexion qui écourte les distances et rapproche les rêves. Elle trace un chemin vers un monde moderne auquel croit et participe la BNA.», lit-on dans le communiqué.

Et d’ajouter : «La BNA reste comme toujours au cœur des rendez-vous majeurs pour la Tunisie. La banque qui s’aligne sur les standards internationaux s’ouvre au monde et invite startups, investisseurs et porteurs de projets à la rejoindre.

La BNA mise sur les compétences tunisiennes qui évoluent au service de l’innovation et de l’excellence.»

