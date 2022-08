Tunisie : la spéculation derrière la hausse des prix de la viande de volailles

Le président de la Chambre syndicale nationale des abattoirs de volaille et des transformateurs des viandes, Ibrahim Nefzaoui, a déclaré que la pénurie enregistrée dans la production de viande blanche est artificielle et que le ministère de l’Agriculture a été averti depuis le 15 mars dernier, par le biais d’une correspondance officielle, que la production serait affectée, et c’est ce qui vient d’arriver.

M. Nefzaoui, qui parlait à Mosaïque, lundi 22 août 2022, a ajouté que, depuis juin dernier, les quantités de poulet prêt à la consommation sont passées d’environ 12 000 à seulement 8 000 tonnes, ce qui prouve l’existence de spéculation de la part de ceux qu’il a qualifiés de groupes d’intérêt, qui a abouti à une hausse soudaine des prix de la viande blanche, critiquant la manière de traiter avec la Chambre de la part du ministère de l’Agriculture et du Groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles (Gipac).

M. Nefzaoui a également évoqué le prix élevé des pétoncles de poulet, qui atteint aujourd’hui, dans les points de vente organisés, 16,3 dinars le kilogramme, en raison du prix de vente élevé à la source, une entreprise approvisionnant en détail les marchands de viande blanche, qui est de l’ordre de 13 500 dinars par kilogramme.

I. B.