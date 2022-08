Décès de Tahar Gallali universitaire, chercheur et premier DG de la Cité des Sciences de Tunis

La Cité des Sciences de Tunis a déploré, ce jeudi 25 août 2022, le décès de son premier directeur général (de 1992 à 2002), Tahar Gallali professeur universitaire, ingénieur, chercheur et également écrivain.

«La Tunisie perd l’un des hommes les plus fidèles du pays et l’un des meilleurs professeurs et chercheurs universitaires», lit-on dans le communiqué de la Cité des sciences qui a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de Tahar Gallali, tout en présentant ses condoléances à sa famille, à ses proches et à ses amis.

Consultant en gestion des risques naturels auprès du Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) et en culture scientifique auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) et de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso), Tahar Gallali est aussi lauréat du Prix Eurêka 2017, pour la promotion de la pédagogie et de vulgarisation scientifique en Méditerranée.

Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a également déploré la perte de ce grand Homme, décrit comme «une personne engagée, intègre et sincère, toujours prêt à aider autrui et qui a consacré sa vie aux autres et à la science».

Y. N.