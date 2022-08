Ezzedine Saidane : «La hausse du dollar alourdit la dette tunisienne»

L’expert financier Ezzedine Saidane a affirmé que la tourmente des taux de change sur les marchés mondiaux et la baisse de la valeur de l’euro face à la légère hausse de celle du dollar affecteront le stock de devises et le budget de l’État en Tunisie à travers une augmentation de la valeur des prêts que notre pays doit rembourser en 2022.

Saidane a ajouté, dans une déclaration à Shems FM, mercredi 24 août 2022, que le budget de la Tunisie pour 2022 était basé sur le prix du baril de pétrole à 75 dollars et sur le fait que le prix du dollar serait inférieur à 3 dinars. L’impact négatif de la hausse du prix du baril de pétrole, d’une part, et de la valeur du dollar, d’autre part, sera donc double.

Saidane a ajouté que l’impact sur le budget de compensation ou le fonds de compensation sera également très lourd. Il est donc nécessaire de revoir le budget de l’Etat et de préparer un budget complémentaire dès que possible pour tenir compte de toutes ces évolutions de la conjoncture mondiale.

L’expert financier a également précisé que la Tunisie, dans le budget initial, avait besoin de prêts pour l’année 2022 estimés à 20 milliards de dinars, et maintenant ses besoins sont réévalués à 25 milliards de dinars.

La tourmente des prix des devises sur les marchés mondiaux et la baisse du taux de change de l’euro face à la légère hausse du change du dollar auront un impact négatif sur l’économie tunisienne, en raison de l’achat de nombreux produits en dollars, comme le blé et les produits pétroliers, a insisté M. Saidane.

Par ailleurs, le dollar et l’euro représentent environ 85% des paiements tunisiens, qu’ils soient entrants ou sortants, a encore précisé M. Saidane, ajoutant qu’une grande partie de la dette tunisienne est libellée en dollars, ce qui signifie que le service de la dette sera plus difficile et plus lourd pour le budget de l’Etat.

I. B.