Samia Abbou : «Kaïs Saïed a constitutionnalisé l’islam politique»

La dirigeante au sein du Courant démocrate, Samia Abbou, estime que le président de la république, Kaïs Saïed, a raté une précieuse opportunité de réforme après le 25 juillet 2021, «alors qu’il jouissait d’une popularité écrasante et qu’il pouvait en profiter, en se basant sur les institutions de l’État, pour ouvrir les dossiers, dans le cadre de l’article 80 de la constitution».

Intervenue, mercredi 24 août 2022, sur les ondes de Jawhra FM, Abbou a, par ailleurs, affirmé que Saïed, dont elle met en doute la légitimité en tant que chef de l’Etat, «a volé le pouvoir et a rédigé « une constitution d’empereur », avec la bénédiction d’une partie du peuple».

L’ancienne députée estime également qu’il s’est avéré que Kaïs Saïed n’est pas moins mauvais que le mouvement islamiste Ennahdha, «dont il a sauvé le pays, selon plusieurs personnes», ajoutant qu’il a même fait pire en «constitutionnalisant l’islam politique».

«J’ai pleuré de joie lorsque Saïed a activé l’article 80 de la constitution, car le pays était sur le point d’entrer dans un tunnel sombre, mais il a établi un régime fou, criminel et corrompu, et aujourd’hui je me sens trahie à cause de la crise institutionnelle et la situation juridique de l’État», a-t-elle conclu.

C. B. Y.