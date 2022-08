Japon-Tunisie : «A l’occasion de la Ticad8, le pont Radès-La Goulette s’illumine aux couleurs de l’espoir» (Photos)

Le pont Radès-La Goulette a commencé s’illuminer à l’occasion de la Ticad8. Le pont a été illuminé en couleurs telles que le jaune qui représente l’espoir d’un avenir radieux et le rouge qui s’inspire des drapeaux du Japon et de la Tunisie, commente l’ambassade japonaise ce samedi 27 août 2022.

Le pont (longueur de 260m et largeur de 23m), a été construit grâce à un prêt en yen japonais et a été ouvert à la circulation en 2009. Il relie les banlieues nord et sud en contribuant à désengorger le trafic et à améliorer l’accessibilité.

Cette lumière a été conçue par Mme Motoko ISHII et Mme Akari-Lisa ISHII, qui sont deux célèbres concepteurs d’éclairage japonais. Elles contribuent à l’échange culturel à travers l’éclairage, non seulement pour cette illumination, mais aussi pour le projet d’éclairage du 150è anniversaire des échanges Japon-France et Japon-Italie.

