La transition énergétique de l’Afrique coûtera 2 000 milliards de dollars

«Comprendre et assurer des transitions énergétiques justes en Afrique» était le thème d’un événement parallèle à la Ticad 8 qui s’est tenu vendredi 26 août 2022 à la Cité de la culture de Tunis avec la participation des secteurs public et privé tunisien, japonais et africain.

La rencontre, tenue en marge de la huitième session de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (27 et 28 août au Palais des congrès de Tunis), est organisée par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie et l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

L’objectif est d’échanger sur les mesures à entreprendre pour assurer une transition énergétique juste et décarbonée des pays du continent.

L’économiste en chef et chef du bureau régional du PNUD pour l’Afrique, Raymond Gilpin, a déclaré à l’agence Tap que la question de la transition énergétique est un défi mondial car l’Afrique n’a pas autant contribué à la pollution industrielle que les grandes puissances industrielles, soulignant la nécessité d’apporter une réponse mondiale à cette question.

Problème de financement de la transition énergétique

La transition énergétique est différente d’un pays à l’autre, il n’y a donc pas de réponse mondiale pour la transition durable d’ici 2050, a-t-il souligné, ajoutant que les pays n’auront pas le même chemin vers cet objectif.

En effet, certains devront passer du pétrole au gaz et d’autres du gaz vers d’autres énergies durables (solaire, hydrogène ou éolien). Autre priorité, la mise en place d’un cadre réglementaire, indispensable pour atteindre les objectifs de cette transition.

Il a cité un autre axe majeur, à savoir le financement de la transition qui pose problème, car la plupart des investissements en Afrique se font dans le pétrole alors que la demande en énergie y est croissante. Il faut, à ce titre, pousser pour une conviction de l’intérêt de l’investissement durable, en promouvant le partenariat public-privé et en «dé-risquant» cet investissement tout en apportant des garanties financières.

Il a déclaré que l’Afrique avait besoin de 2 000 milliards de dollars pour assurer sa transition énergétique.

Près de 640 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Gongi Nouira, a passé en revue les défis auxquels est confronté le système énergétique africain, à savoir l’interdépendance de l’accès à l’énergie moderne à des prix abordables, la sécurité énergétique, l’amélioration de la compétitivité économique, la précarité énergétique et l’atténuation du changement climatique.

Elle a noté que près de 640 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité et que la consommation d’énergie par habitant en Afrique subsaharienne est la plus faible de tous les continents, estimée actuellement à 181 kWh par an (hors Afrique du Sud) contre 6 500 kWh en Europe et 13 000 kWh aux États-Unis, selon le New Deal pour l’Afrique de la Banque africaine de développement.

Pour faire face à ces contraintes, le continent africain doit jouer un rôle important dans la mise en œuvre d’une politique commune cohérente et visionnaire qui consiste à pérenniser la sécurité d’approvisionnement énergétique de la région en soutenant les activités liées à la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables énergies et interconnexion électrique et gazière.

Face aux menaces majeures liées au changement climatique et à l’inévitable épuisement des ressources énergétiques fossiles, la Tunisie, comme la plupart des pays du continent, a adopté un nouveau mode de développement fondé sur une transition énergétique pour améliorer l’accès à l’énergie, renforcer la sécurité énergétique, atténuer les effets de serre émissions de gaz à effet de serre et un développement économique et social durable préservant les droits des générations futures, a noté le ministre.

Cette stratégie de transition énergétique vise l’intégration des énergies renouvelables à hauteur de 35% dans le mix électrique et la réduction de la consommation d’énergie primaire de 30% en 2030 par rapport à l’année 2010 et la réduction de l’intensité carbone de 45% d’ici 2030 par rapport à l’année 2010.

«Grâce à la coopération avec nos partenaires dont le PNUD, le ministère élabore actuellement une stratégie de transition énergétique à l’horizon 2035, basée sur la neutralité carbone à travers la décarbonisation de l’économie et la promotion de nouvelles technologies vertes à savoir l’hydrogène vert», a souligné la ministre.

Le ministre a recommandé le développement d’un partenariat et d’une coopération triangulaires pour soutenir les stratégies de transition énergétique des pays, afin de protéger et sauver le continent des menaces climatiques.

L’impératif d’une transition énergétique bas carbone

Pour sa part, la représentante régionale pour l’Afrique au bureau régional du PNUD-Afrique, Ahunna Eziakonwa, a déclaré que les transitions énergétiques sont des changements dans la façon dont les gens produisent et consomment de l’énergie en utilisant différentes technologies et sources.

Une transition énergétique bas carbone est un impératif pour l’Afrique qui ne représente que 33% de la consommation mondiale; cette transition énergétique implique un passage de sources d’énergie à forte teneur en carbone telles que le pétrole, le gaz et le charbon à des sources d’énergie à faible émission de carbone et à zéro carbone telles que les énergies renouvelables. C’est l’objectif inhérent aux engagements de l’Afrique envers l’ODD 7 et la COP26, a-t-elle souligné.

En effet, l’Afrique dispose d’abondantes ressources minérales indispensables à la production de batteries électriques, d’éoliennes et de piles à combustible, telles que le manganèse, le cuivre, le lithium, le cobalt, le chrome et le platine. Ce sont des exportations majeures sur le marché mondial en transition vers le zéro carbone. Cependant, les avantages que l’Afrique tirera de la transition énergétique dépendront également de la mesure dans laquelle les producteurs de matières premières investissent et développent des capacités de transformation dans la chaîne de valeur.

Mme Eziakonwa a déclaré que la construction d’infrastructures pour la transition énergétique verte nécessitera une augmentation significative des investissements et le niveau d’investissement requis pour atteindre l’accès universel en Afrique subsaharienne est estimé par l’Agence internationale de l’énergie (AIE, 2018) à 55 milliards de dollars par an, soit le double des taux d’investissement actuels.

L’AIE estime également que l’investissement annuel dans le secteur de l’énergie dans son ensemble doit augmenter à environ 100 milliards de dollars par an, soit quatre fois la valeur actuelle.

Les «feuilles de route pour le financement net zéro» (préparées pour la COP26) mentionnent des investissements de décarbonation dans l’énergie et les transports de l’ordre de 200 à 300 millions de dollars par an en Afrique sur la période 2026-2050, contre 100 millions de dollars par an sur la période 2015-2021 .

