Ticad 8 : exposition de produits et solutions industriels tunisiens  

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Neila Nouira Gongi a visité vendredi un salon des produits et solutions « Made in Tunisia » dans l’industrie automobile et la transition énergétique.

Le ministre était accompagné de Yusuke Amano, directeur de la coopération internationale et de l’ingénierie pour les infrastructures au ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.

Elle s’est enquise des projets à haute valeur ajoutée, comme la voiture électrique de Bako Motors, l’expérience du robot déployé pour lutter contre le coronavirus et les travaux de Wallyscar, le premier et unique constructeur et designer automobile tunisien.

Cet événement est conçu pour renforcer les relations d’affaires entre les petites et moyennes entreprises et startups tunisiennes et leurs homologues japonais et africains participant aux événements parallèles de la Ticad.

D’après Tap.