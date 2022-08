Tunis : Un charlatan arrêté pour escroquerie et exercice illégal de la médecine

La police judiciaire de Tunis a arrêté un charlatan arrêté pour escroquerie, pour faux et usage de faux et exercice illégal de la médecine.

C’est ce qu’annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en précisant que l’enquête a été ouverte par la sous-direction des Affaires économiques et financières, suite à une plainte déposée par une victime.

Les investigations ont révélé que le suspect, propriétaire d’un atelier de polissage de marbre à Kasserine, piégeait ses victimes via les réseaux sociaux, en prétendant pouvoir guérir plusieurs maladies, aider à trouver du travail et de l’argent, et ce, notamment via des rituels spirituels et la sorcellerie.

Les investigations ont également révélé que plusieurs personnes ont été escroquées et que le charlatan, allait même jusqu’à se présenter à certaines victimes, comme médecin et leur prescrivait des médicaments, ajoute la DGSN, en indiquant qu’une perquisition a été effectuée chez le suspect, sur ordre du ministère public. Lors de la descente les agents de la PJ, ont notamment saisi la somme de 6580 dinars, un livret d’épargne bancaire et une voiture.

Il a été placé en détention, sur ordre du parquet et l’enquête se poursuit.

Y. N.