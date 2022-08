Sondage : les jeunes ne croient plus au projet de Kaïs Saïed

Le niveau d’optimisme des Tunisiens a augmenté de 14 points, selon le baromètre politique du mois d’août 2022, réalisé par le cabinet Sigma Conseil, dont les résultats ont été publiés par le journal Al-Maghreb dans son édition d’aujourd’hui, Mercredi 31 août 2022.

Selon ce sondage, 61,5% des personnes interrogées, les choses vont dans le bon sens dans le pays, contre 32,8% qui se disent pessimistes et 5,7% qui ne se prononcent pas.

Dans son analyse des résultats, le journal Al-Maghreb estime qu’il existe, aujourd’hui, un paradoxe majeur en Tunisie, à savoir que la catégorie ciblée par le discours officiel, et plus précisément le discours du président de la république, s’articulant autour du projet de nouvelle république, est la plus pessimiste (seuls 35% des jeunes âgés de 18 à 25 ans sont optimistes, alors que les deux tiers d’entre eux se disent pessimistes). Cette catégorie pense que l’autorité n’a rien changé à la situation dans le pays, ou plutôt qu’elle est dans l’incapacité de changer quoi que ce soit.

En revanche, la catégorie plus conservatrice et plus âgée est plus en phase non seulement avec le discours de l’autorité, mais aussi avec ce qu’elle attend d’elle, comme le retour d’un régime fort et la rupture avec les bouleversements de la dernière décennie.

Il est à noter que les personnes âgées et les jeunes adultes ont un taux d’optimisme de 61,5%, et ce pourcentage monte à 69,2% pour les plus de soixante ans.

I. B.