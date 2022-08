Unesco : Vers l’intégration de l’ECM et de l’EMI dans les outils de formation des enseignants du cycle primaire

Dans le cadre du projet « Autonomiser le système éducatif et les communautés scolaires par la promotion des droits de l’homme, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation aux médias et à l’information » l’Unesco, en partenariat avec le ministère de l’Éducation, organise un atelier de travail avec les enseignants et inspecteurs du cycle primaire pour l’adaptation des supports pédagogiques de l’ECM /EMI et la réflexion sur la production d’un guide de pratique pour les enseignants.

Cet atelier, regroupe plus de 70 participants entre inspecteurs et enseignants du cycle primaire et se déroule du 31 août au 02 septembre 2022 à l’hôtel Le Royal Hammamet.

A travers les travaux de groupes et les activités liées à l’atelier, les participants cherchent à établir un état des lieux pour l’adaptation des outils de formation ECM/EMI dans les programmes et manuels scolaires et la préparation d’un guide pratique pour l’enseignant. Cette formation sera animée par des experts de l’UNESCO en matière de l’ECM/EMI, des experts en psychopédagogie, en didactique des disciplines, en éducation transformatrice et des hauts cadres du ministère de l’Éducation.

L’objectif de cet atelier est de créer un espace d’échange et de réflexion entre les enseignants et les inspecteurs du cycle primaire afin d’élaborer, selon une approche participative, des pistes d’introduction de l’ECM et l’EMI dans les nouveaux programmes et manuels scolaires. Cet atelier sera l’occasion pour associer davantage les différents acteurs de l’éducation à l’identification des besoins permettant l’instauration de la culture et des valeurs de l’ECM/EMI au sein des établissements scolaires.

Le projet « Autonomiser le système éducatif et les communautés scolaires par la promotion des droits de l’homme, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation aux médias et à l’information » lancé en avril 2021, par l’UNESCO et ses partenaires vise à renforcer la résilience des générations futures et la promotion d’une société inclusive, tolérante et non discriminatoire. L’objectif global est de sensibiliser le grand public sur les valeurs et les principes des droits de l’homme, de la citoyenneté mondiale et de l’éducation aux médias et à l’information.

Ce projet est mis en œuvre par l’UNESCO en partenariat avec le bureau du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme HCDH, avec l’appui financier des Pays-Bas, et la collaboration de la Commission Nationale de la Lutte Contre le Terrorisme, le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Communiqué