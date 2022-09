Rentrée scolaire : Campagne de solidarité au profit des élèves du Village d’enfants SOS Mahres

A l’occasion de la rentrée scolaire 2022-2023, une campagne de solidarité sera organisée, dimanche 4 septembre, au siège du Village d’enfants SOS Mahres au gouvernorat de Sfax.

Cette action a pour objectif de collecter un kit scolaire, composé d’un cartable,de livres, de cahiers et de fournitures pour 154 élèves scolarisés dans différents niveaux d’enseignement primaire et secondaire.

Via cette campagne, les organisateurs souhaitent également bénéficier du soutien financier nécessaire pour le parrainage, durant l’année scolaire, des enfants du village SOS Mahres.

Le village d’enfants SOS Mahres met à disposition des donateurs une collecte via le site « Cha9a9a« , ou via le RIB (RIB BIAT Mahres 0870 8000 4720 0262 6640). Il est également possible de contacter les numéros suivants pour tout renseignement complémentaire :74.693.440 / 29.441.431

Y. N.